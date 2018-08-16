中國財經

土耳其里拉最近受到嚴重衝擊，對於有人將土耳其的情況與中國類比，預言中國「早晚是下一個土耳其」，《環球時報》評論文章指出，中國與土耳其的經濟差異，遠大於兩者的相似之處，而對中國實施單項突擊且奏效則需要較大的想像力。

文章表示，相信當土耳其深陷貨幣危機時，多數中國人都多了一份警醒，那些危言聳聽的文章又提煉出一份刺激。然而，對形勢的判斷必須客觀，不能意識形態優先。

文章稱，中國與土耳其經濟的相似就在於都是新興市場的後發國家，伴隨一些經濟過熱的表現，但雙方經濟的重大區別在於，兩者的經濟規模完全不可同日而語。中國是第二大經濟體、第一大工業產品製造國、第一大貨物貿易國，對中國實施單項突擊並且奏效需要有比搞垮土耳其大得多的想像力。

此外，中國經濟的實體性是世界經濟中最高之一，中國的消費市場擴大得最快，經濟對外貿的依存度一直沒有像許多其他新興經濟體那麼高，而且近年在不斷降低。中國是第一大外滙儲備國，那些外滙儲備是保護中國經濟平穩的戰略預備隊。

文章又指出，中國一直對金融開放持積極加審慎的態度，一些關鍵資本項目至今沒有放開，保持了現階段必要的「防火牆」。中國政治體制具有的獨特管控和動員力，亦是防範系統性風險的關鍵加分因素。