中國財經

美滙續強，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段曾跌穿6.92，低見6.9220，離岸價(CNH)一度逼近6.95。

人民幣兌美元在岸價最新報6.9153，較上日下午4時30分收報6.9049，跌104點子或0.15%；較晚上11時30分最後成交價6.9340，走強187點子。

離岸價(CNH)更一度逼近6.95，低見6.9497，最新報6.9202。

官方今日開出的中間價連續第6天下調，報6.8946，較上日中間價6.8856，下調90點子或0.13%。