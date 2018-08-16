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美國庫存意外升 布油跌至逾4個月低位

美國上周原油庫存意外增加680萬桶，拖累紐約9月期油回落3%，收報每桶65.01美元；布蘭特10月期油都跌2.4%，創四個月新低。

土耳其里拉連升第二天 美滙續強

卡塔爾承諾為土耳其提供150億美元直接投資，消息刺激土耳其里拉滙價「兩連升」，反彈超過5%；美元兌主要貨幣亦呈強，ICE美滙指數曾攀上13個月高位96.98。

騰訊震散中美科技股 納指收挫1.23%

騰訊(00700)第二季純利出乎意料按年跌2%，其美國預託證券(ADR)昨晚早段曾挫一成，低見折合312港元，較香港昨日收市低7%，收市折合323.81港元，仍較香港收市低3.63%。美國科技股及中國概念股被震散，亞馬遜、Netflix和Alphabet收市跌幅介乎1.9%至3.2%，拖累納指下滑1.23%；在美國上市的京東瀉4.4%，阿里巴巴低收1.5%，盤中一度插4.1%。土耳其貨幣里拉雖然反彈，但市場仍憂慮新興市場前景不明，道指一度挫334點，收市僅跌137點或0.54%；標指則下滑0.76%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月零售銷售按月增長0.5%，遠勝預期。

￭ 紐約期金收報每盎斯1185美元，回落1.3%，低位曾見1180。

￭ 美國證監傳發出傳訊令，調查特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克聲稱計劃私有化一事。

￭ 思科第四季純利按年升57%，收入增長6%，兩者都勝市場估計。

￭ 優步(Uber)第二季淨收入按年升63%；淨虧損減少至8.91億美元。

￭ 美國梅西百貨(Macy's)第二季盈利按年增49.55%，同店銷售增0.5%，勝預期。

￭ 歐洲股市顯著下滑，英法德股市跌幅介乎1.49%至1.82%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9472元，較周二紐約尾市跌488點子。

金管局再承接逾50億港元沽盤

港滙再度觸發弱方兌換保證，金管局在周三紐約滙市時段第三度沽美元，買入50.24億港元，單日共承接146.32億港元，兩日內則合共吸納167.91億港元。本港周五香港銀行體系總結餘將降至大約926億港元。

滙豐下調港元及人民幣定存利率

滙豐銀行將由8月16日起調整港元、美元及人民幣新資金定存利率優惠，一般個人客戶的3個月港元定存利率，由1.55厘調低至1.4厘；美元定存利率調升；人民幣定存利率則全線下調。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報26953點，較恒指香港收市低369點。

￭ 夜市期指收報26874點，跌356點，較昨日恒指收市低水450點。

￭ 中國鋁業(02600)中期盈利按年增15.13%，不派中期息。

￭ 百仕達(01168)預期中期綜合溢利大幅增加7倍。

￭ 金蝶(00268)中期盈利按年增59.51%，不派中期息。

￭ 平安保險(02318)首7個月保費收入按年增19.48%。

￭ 聯通(00762)中期盈利按年飆1.45倍，不派中期息。

￭ 地政總署：保利置業(00119)以33億元中標油塘高超道住宅地，樓面呎價約9256元，符合市場預期。