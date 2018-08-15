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新華社報道，浙江省消保委日前向深圳市騰訊計算機系統發出建議函，希望企業進一步完善產品和服務，更好履行社會責任。騰訊(00700)對此作出書面的改進意見，承諾整改「轉錯賬維權難」。

旗下專業線上支付平台「財付通」，將嚴格履行支付機構的法定義務，全面落實微信支付實名制管理要求，未經「財付通」實名認證的用戶，無法通過微信支付轉賬。

對於微信支付防轉錯賬的問題，「財付通」表示將努力健全防轉錯賬機制，持續通過多種方式加強驗證，如讓用戶補全被遮罩的姓名等，以保護用戶的資金安全。該項功能將於下半年推出。