中國財經

中國財政部據報近日要求地方債承銷商，投標利率較相同期限國債前5日均值至少上浮40個基點，以擴大地方債與國債的息差。財政部暫未置評。

路透引述消息人士指，財政部本意應該是要地方債向市場化利率發行的方向發展，畢竟地方債與國債不能等同，利率方面應有所差別。

財政部昨日發布意見，要求加快地方政府專項債券發行和使用進度，更好地發揮專項債券對穩投資、擴內需、補短板的作用；各地至9月底累計完成新增專項債券發行比例原則上不得低於80%，剩餘的發行額應主要放在10月份發行。