中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10716點，跌107點或0.99%。

台股今早輕微高開3點，其後跌幅不斷擴大，最低見10688點，收市跌近1%。其中，泥窯股挫1.39%，機電股挫1.34%。

分析人士表示，台股今日反覆向下，未有跟隨隔晚美股上揚，主要由於其他亞洲地區股市走低，因美國對土耳其態度持續強硬，警告或進一步經濟制裁土耳其。

此外，土耳其亦作出反擊，對從美國進口的乘用車、煙草產品等產品大幅加徵關稅，不明朗因素籠罩大市，投資者憂慮將對環球市場造成衝擊。