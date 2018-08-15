中國財經

國家發改委表示，中美經貿摩擦對中國經濟的影響還是很有限，總體可控，中國有條件和足夠的能力來應對目前的貿易糾紛升級和貿易摩擦的影響，確保完成年初確定的經濟社會發展目標任務。

發改委秘書長、新聞發言人叢亮稱，如果美國對2000億美元的中國輸美產品加徵關稅，可能對工業生產、就業、外貿、物價產生一些直接的影響，也可能會對市場預期和供應鏈調整帶來一些間接的影響。

他表示，整個影響總體是可控，500億美元佔中國整個出口是2.2%，2000億美元佔整個出口還不到10%。由於這個出口當中很多又有進口的因素，實際影響會更小一些。

他指出，中國具有巨大的發展潛力和韌性，有巨大的迴旋餘地，中國完全有能力通過國內市場的開拓，通過擴大國內消費，通過穩定國內投資，消化外貿出口受到的影響。

叢亮稱，中國的反制措施是理性和克制的，當前各國產業鏈、價值鏈可謂「骨肉相連」，任性地挑起貿易爭端，不僅會損害當事雙方的利益，也會傷及整個全球產業鏈各方的利益，不會有贏家。

他指出，下一步將實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，積極的財政政策要更加有力，穩健的貨幣政策要適度中性。同時，積極挖掘內需的潛力，深入推進供給側結構性改革，特別是加大補短板的力度，加大改革開放的力度。

他又稱，要把防範化解金融風險和服務實體經濟更好地結合起來，要堅定做好去槓桿工作，還要下決心解決好房地產的問題，要堅持因城施策，堅決遏制房價上漲，加快建立促進房地產市場平穩健康發展的長效機制。