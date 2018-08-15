中國財經

美滙升至14個月的新高，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段續貶，跌穿6.9，低見6.9091，現時跌逾200點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.9042，較上日下午4時30分收報6.8830，大跌212點子或0.31%；較晚上11時30分最後成交價6.8826，走弱216點子。

離岸價(CNH)更曾跌破6.92，低見6.9217，最新報6.9179。

官方今日開出的中間價連續第5日下調，報6.8856，較上日中間價6.8695，下調161點子或0.23%。