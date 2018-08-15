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今日 10:27 中國財經

滬進口博覽會期間酒店等採價格干預措施

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上海11月將舉行首屆中國國際進口博覽會，期間將實施價格干預措施。

首屆中國國際進口博覽會將於2018年11月5日至10日在上海舉行。上海市政府新聞辦公室今早公布，為保持進口博覽會期間價格穩定，營造良好的價格秩序和環境，將於10月26日至11月14日，對全市酒店旅館及客房銷售企業、網約出租汽車和部分公共停車場實行臨時價格干預措施。

該辦公室稱，市、區有關部分將組織開展酒店旅館、交通等專項檢查，嚴厲查處未執行臨時價格干預措施等違法行為。

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