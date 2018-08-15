中國財經

內地樓價持續上揚，70個大中城市房價按年比，連升34個月，按月則連漲40個月。

路透根據中國國家統計局公布數據測算，今年7月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升5.8%，連升34個月，升幅為去年9月以來最高。

按月比，7月新建商品住宅價格指數上升1.1%，連升40個月，是2016年10月以來最高漲幅。

統計局數據顯示，重點城市中，北京與廣州7月新建商品住宅銷售價格指數按年分別為升0.2%及1.6%，上海和深圳分別下跌0.2%和0.7%。按月比，北京、廣州和深圳分別升0.2%、0.6%和0.5%；上海則下跌0.1%。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，7月份，各地繼續堅持因城施策，調控措施陸續加碼，努力促進供求平衡，進一步促進房地產市場健康發展。

他稱，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.2%，漲幅比上月回落0.4個百分點。31個二線城市住宅銷售價格上漲1.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。35個三線城市住宅銷售價格上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。

按年比，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.2%，上月為持平。二線城市銷售價格上漲7.3%，漲幅比上月擴大1個百分點。三線城市住宅銷售價格上漲6.7%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。