中國財經

財政部表示，為加快地方政府專項債券發行和使用進度，更好地發揮專項債券對穩投資、擴內需、補短板的作用，要求做好地方政府專項債券發行工作。

財政部指，加快專項債券發行前期準備工作，項目準備成熟一批發行一批。

同時，今年地方政府債券發行進度不受季度均衡要求限制，各地至9月底累計完成新增專項債券發行比例，原則上不得低於80%，剩餘的發行額度應當主要放在10月份發行。

此外，各級財政部門應當及時安排使用專項債券收入，加快專項債券資金撥付，防範資金長期滯留國庫，盡早發揮專項債券使用效益。