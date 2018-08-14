中國財經

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，今年首7個月經濟運行總體平穩、穩中有進，為下階段經濟走勢打下了非常穩固的基礎。

她指出，從下半年走勢的具體因素而言，第一，從供給側來看，今年以來轉型升級勢頭明顯、經濟結構在持續優化。在供給側結構性改革持續深入推進下，供給質量明顯提高，上半年工業企業產能利用率提高到76.7%，反映了市場供需的格局更趨平衡，為需求潛力的釋放打下了非常好的基礎。

第二，從需求側來看，不管是消費、投資，還是出口，都有穩定增長的基礎，經濟穩定增長的基礎和支撐條件沒有發生變化。從投資方面看，其中投資內部，製造業投資和民間投資目前都出現企穩跡象，而且從企業利潤和企業信心來看，都能夠支撐製造業投資保持目前平穩較快增長的態勢。投資向好的態勢是有可能延續的，下半年有可能呈現企穩向好。

從出口方面看，世界經濟確實出現了一些分化，貿易保護主義抬頭的態勢比較明顯，外部環境發生了明顯的變化。但是整體上看，世界工業生產目前表現比較穩定，就業持續改善，總體復甦態勢仍在持續，所以中國出口保持比較快的增長也是有基礎的。

劉愛華強調，不管從供給側看，還是從需求側看，中國經濟持續平穩的基本面不會發生變化，轉型升級和結構調整的向好態勢也不會發生變化。