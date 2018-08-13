中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌近200點子，中段曾跌穿6.88，低見6.8848。

人民幣兌美元在岸價收報6.8767，較上日下午4時30分收報6.8574，大跌193點子或0.28%；較晚上11時30分最後成交價6.8440，走弱327點子。

離岸價(CNH)早段更一度跌破6.89，低見6.8929，截至香港時間下午5時44分，離岸價報6.8893，在岸價報6.8793。

官方今日開出的中間價第三天下調，報6.8629，較上日(10日)中間價6.8395，大幅下調234點子或0.34%，創去年5月31日以來最弱。

交易員指出，土耳其危機拖累歐羅，被抬升的避險情緒助力美滙指數大漲，人民幣中間價亦跟隨大挫，但整體交易偏謹慎，客盤購滙一度拖累滙價跌破6.88，但機構自營盤購滙動力不足，加上忌憚監管層逆周期舉措，整體波動範圍相對狹窄，後市仍看美元動向。

另有交易員認為，今日人民幣大跌主要受制於外圍環境動盪引發的美元大漲，與基本面關係不大；中間價並無明顯過濾，而從人民幣滙率指數今日均上升可以看出，相對於其他貨幣而言，人民幣兌美元跌幅較小，而美元首次站上96高位，並未形成長期上漲趨勢，技術上亦有短期回調的需要，目前看不存在人民幣大幅貶值的行情。