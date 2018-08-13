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今日 16:22 中國財經

中國7月財政收入增6.1%

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中國財政部公布，7月全國一般公共預算收入1.75萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.1%；一般公共預算支出1.39萬億元，按年增長3.3%。

今年首7月，一般公共預算收入12.18萬億元，按年增長10%；支出12.55萬億元，按年增長7.3%。

財政部表示，首7月累計收入增幅比上半年放緩0.6個百分點，主要是受製造業、交通運輸業等行業及農產品等貨物增值稅稅率下調，以及7月辦理部分先進製造業、現代服務業和電網企業增值稅期末留抵退稅返還等減稅降費政策影響。

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