中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10748點，重挫234點或2.14%。

台股今早低開44點，其後跌幅更不斷擴大，失守年線10775點大關，低見10693點，連續第3日下滑。其中，機電股插2.77%，造紙股挫2.41%。

分析人士表示，台股今日挫逾2%，主要是跟隨環球股市的跌勢，其中上周五美股道指連續第3日下跌，納指亦終止連升8日，因除了中美貿易戰升溫之外，市場又擔心土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)與美國總統特朗普的爭拗，最終對環球市場造成影響。