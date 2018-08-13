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今日 13:49 中國財經

內地監管層傳再掀金交所整頓摸底

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內地監管層據報再對金交所違規及高風險業務進行清理整頓工作。

《21世紀經濟報道》引述知情人士稱，中國證監會清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室，日前已向各地金融辦(局)下發通知，要求其在8月24日前上報轄區內金交所清理整頓的工作情況，報告內容包括金交所的運營管理、存量業務、交易品種、投資者適當性、資金池問題、違法違規情形以及清理整頓工作。

通知着重提示，部分金交所未經中央金融管理部門批准擅自開展吸存、信貸等金融業務、違規向社會公眾發行或轉讓金融產品，蘊含較大金融風險。

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