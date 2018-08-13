中國財經

美滙呈強，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段跌穿6.88，低見6.8839，現時跌逾200點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.8806，較上周五(10日)下午4時30分收報6.8574，大跌232點子或0.34%；較晚上11時30分最後成交價6.8440，走弱366點子。

離岸價(CNH)更曾跌破6.89，低見6.8915，最新報6.8898。

官方今日開出的中間價第三天下調，報6.8629，較上周五中間價6.8395，大幅下調234點子或0.34%，創去年5月31日以來最弱。