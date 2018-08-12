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今日 17:01 中國財經

內地上半年快遞物流業務量增27.5%

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國家郵政局指出，今年上半年全國快遞業務量完成220.8億件，按年增長27.5%；快遞業務收入完成2745億元(人民幣‧下同)，增長25.8%。

從細分業務看，同城業務量和業務收入分別完成50.9億件和419.4億元，分別增長26.2%和34.1%；異地業務量和業務收入分別完成164.7億件和1388.6億元，分別增長27.5%和25.1%。

從行業結構看，民營快遞企業業務量收份額分別達到92.2%和85.9%，中西部快遞業務佔比持續上升。

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