中國財經

重慶市原市長、第12屆全國人大財經委副主任委員黃奇帆表示，A股市場應當盡快建立有效的退市制度，打破股市的「剛性兌付」。

黃奇帆在內地一個論壇上表示，A股市場應鼓勵上市公司大股東以自有資金積極回購，並註銷公司股票，以扭轉資本市場悲觀預期，促進資本市場持續穩定發展。

他認為，退市、回購、企業年金等涉及股市的基礎性制度，不是短期刺激，而是長效機制；不是行政性措施，而是市場性、法制性措施；不是市場原教旨主義的措施，而是以市場配置資源之下的更好作為。