中國財經

國家統計局深圳調查隊發布最新數據，深圳7月居民消費價格指數(CPI)按月上漲0.6%；按年則上漲2.5%，漲幅更較上月擴大0.2個百分點。

與6月相比，食品與服務價格以漲為主，CPI按月上漲0.6%。國家統計局深圳調查隊新聞發言人伍健銘指出，其中食品價格按月上漲0.2%，非食品價格上漲0.7%；服務價格上漲1.3%，消費品價格上漲0.1%。

食品中，鮮菜、魚、禽肉價格走高，鮮瓜果、肉蛋價格下降。7月降雨天氣增多，全國多地遭受暴雨洪澇災害，葉菜生長和供應受限，帶動鮮菜價格上漲1.1%。