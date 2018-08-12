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今日 11:50 中國財經

北京個別銀行首置利率上浮三成

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《經濟觀察報》報道，目前北京地區首次置業(首套)按揭利率，較基準利率上浮10%，二套上浮20%的政策仍屬主流，但個別銀行利率明顯較高。

報道指出，大部分銀行額度較為寬鬆。不過，有部分銀行實行首套上浮30%，二套上浮50%的利率。

報道提到，記者走訪的銀行中，利率最低為南京銀行北京分行，首套上浮8%，二套上浮15%。

另外，內地傳媒上周四(9日)傳出工行和農行上海分行均調整首次置業按揭利率折扣，由九五折降至九折，第二套物業按息維持基準利率上浮10%不變，但周五兩家銀行均作出否認。

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