中國財經

中國銀行保險監督管理委員會發文指，將引導銀行保險機構加大資金投放力度，保障實體經濟有效融資需求。近期貸款投放明顯加快，據初步統計，7月新增人民幣貸款1.45萬億元(人民幣‧下同)，按年增6237億元。

銀保監指出，將指導銀行保險機構充分利用當前流動性充裕、融資成本穩中有降的有利條件，將加大資金投放力度，保障實體經濟有效融資需求。此外，將指導銀行保障在建項目融資需求，加大對基礎設施方面補短板的金融支持，數據顯示，7月新增基礎設施行業貸款1724億元，按月增469億元。

另外，將調整貸款損失準備監管要求，鼓勵銀行利用撥備較為充足的有利條件，加大不良貸款處置核銷力度。數據方面，上半年共處置不良貸款約8000億元，按年多處置1665億元，反映釋放了更多信貸投放空間。同時，合理確定市場化債轉股風險權重，將推動定向降準資金支持債轉股盡快落地，以提高資金周轉效率；並積極支持銀行機構尤其是中小機構多渠道補充資本，增強信貸投放能力。

銀保監又稱，健全激勵機制，增強服務實體經濟的意願，將着力緩解小微企業融資難、融資貴問題，落實無還本續貸、盡職免責等監管政策，提高小微企業貸款不良容忍度。數據顯示，今年首7個月，銀行業小微企業貸款增加1.6萬億元，增速持續高於同期全部貸款增速。

下一步，銀保監會將堅持穩中求進工作總基調，加強統籌協調，紮實細緻工作，進一步疏通金融服務實體經濟的「最後一公里」，提高金融服務實體經濟質效。