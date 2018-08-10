上證指數午後維持走軟，現跌7點，深成指升32點。
上證指數現報2786點，跌7點或0.27%，最低見2777點，跌16點或0.6%，成交986.98億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8784點，升32點或0.37%，高見8839點，漲87點或1%，成交1319.5億元。
滬深300指數報3395點，跌2點或0.07%；創業板指數報1506點，升8點或0.59%。
各板塊個別發展，水泥、電力、石油、煤炭、鋼鐵、金融、化工股偏軟；半新股、房地產股則漲逾1%；有色金屬股靠穩。
今日 14:36 中國財經
上證指數午後維持走軟，現跌7點，深成指升32點。
上證指數現報2786點，跌7點或0.27%，最低見2777點，跌16點或0.6%，成交986.98億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8784點，升32點或0.37%，高見8839點，漲87點或1%，成交1319.5億元。
滬深300指數報3395點，跌2點或0.07%；創業板指數報1506點，升8點或0.59%。
各板塊個別發展，水泥、電力、石油、煤炭、鋼鐵、金融、化工股偏軟；半新股、房地產股則漲逾1%；有色金屬股靠穩。
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