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今日 14:36 中國財經

滬指午後續軟 房產股漲逾1%

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上證指數午後維持走軟，現跌7點，深成指升32點。

上證指數現報2786點，跌7點或0.27%，最低見2777點，跌16點或0.6%，成交986.98億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8784點，升32點或0.37%，高見8839點，漲87點或1%，成交1319.5億元。

滬深300指數報3395點，跌2點或0.07%；創業板指數報1506點，升8點或0.59%。

各板塊個別發展，水泥、電力、石油、煤炭、鋼鐵、金融、化工股偏軟；半新股、房地產股則漲逾1%；有色金屬股靠穩。

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