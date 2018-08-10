中國財經

上證指數早段偏軟，現跌不足1點，深成指則升43點。

上證指數現報2793點，升不足1點或0.02%，最低見2788點，跌6點或0.23%，成交567.43億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8795點，升43點或0.5%，高見8839點，漲87點或1%，成交779.23億元。

滬深300指數報3404點，升6點或0.2%；創業板指數報1505點，升8點或0.55%。

各板塊個別發展，石油、水泥股挫逾1%；鋼鐵、電力、有色金屬、金融、煤炭、化工股偏軟；半新股則漲逾2%；房地產股漲逾1%。