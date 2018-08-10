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今日 10:07 中國財經

多家內銀擬加大對公信貸投放力度

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《中國證券報》報道，多家銀行已明確要求下半年各地分行進一步加大對公信貸項目儲備、加大投放力度。

多位專家和銀行業內人士表示，下半年社會融資總額和表內信貸增速均會有提升。從貸款投向看，「大的」基建投資，「小」的中小微企業、高端製造業等料成信貸投放重點。

某股份制銀行廣東地區支行負責人稱，前不久銀行理財監管新規等一些重要監管口徑明確後，總行對地方分支行策略也清晰了。其分行地處珠三角經濟中心，總行這段時間要求他們盡快上報優質儲備項目，尤其是地方基建、高端製造等項目。

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