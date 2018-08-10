中國財經

內地股市開市個別發展，上證指數昨日漲逾1.8%後，今日低開2點。

上證指數開市報2791點，跌2點或0.11%；現報2793點，跌1點或0.04%。

深成指開市報8752點，升不足1點或0.01%；現報8765點，升12點或0.15%。

滬深300指數開市報3398點，升不足1點或0.03%；創業板指數開市報1496點，跌1點或0.1%。

各板塊普遍走軟，石油股挫逾1%；煤炭、鋼鐵、電力、有色金屬、化工、金融股偏軟；半新股、房地產、水泥股則靠穩。