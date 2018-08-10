中國財經 時事脈搏

《人民日報》發表評論文章指，白宮宣布新的關稅政策，反映出美國存在的巨大焦慮，而這種巨大焦慮的背後，是美國要確保自己永遠不被超越的絕對優勢。

文章稱，設置對手一直是美國為確保自身強勢的戰略慣性，自1894年美國GDP世界第一以來，在它的戰略詞典裏，哪個國家的實力全球第二，哪個國家威脅到美國地位，哪個國家就是美國最重要的對手，美國就一定要遏制這個國家。當另一個國家經濟規模達到美國的60%，並保持強勁的增長勢頭，甚至有快速趕超美國的可能之時，美國就一定會將其定為對手，要千方百計地遏制住對手的成長。不管是當年的蘇聯、日本，還是現在的中國，概莫能外。

文章表示，無論中國怎麼做，在美國看來，今天中國的發展已經危及到了美國第一。作為世界第二大經濟體，中國的經濟總量已經超過美國的60%，是日本、德國、英國的GDP之和，還是世界第一大貨物貿易國、世界最大外滙儲備國。

回顧中美經貿磋商過程，美國政府言行不一、搖擺不定、出爾反爾，但其背後的邏輯非常清楚:絕不僅僅是縮小貿易逆差，而是要在更廣泛領域遏制中國。細數美國加徵關稅的清單，條條針對中國高技術製造業發展，處處針對中國產業的轉型升級。文章強調，中國無意改變美國，也不想取代美國；美國無法左右中國，更不可能阻止中國的發展。