中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)中段一度跌穿6.84，低見6.8409後回穩，收市升33點子，連續第4日上揚。

人民幣兌美元在岸價收報6.8283，較上日下午4時30分收報6.8316，升33點子或0.05%；較晚上11時30分最後成交價6.8318，走強35點子。

離岸價(CNH)曾跌穿6.83，低見6.8387，截至香港時間下午5時41分，離岸價報6.8232，在岸價報6.8215。

官方今日開出的中間價報6.8317，較上日中間價6.8313，下調4點子。

交易員指出，中國最新公布的7月通脹數據一如既往對滙市影響不大，而離岸價、在岸價差一度倒掛，提振在岸價做好情緒，午後歐羅及英鎊均跌，刺激一波購滙，但機構做好美元的意願下跌，滙價小幅收升，短期料反覆上落，仍需緊密關注美元和貿易戰動向。

另有交易員認為，人行穩滙率政策和監管會議均給市場拋出「定心丸」，提振人民幣信心，加上監管層政策工具仍有充分空間，即使美元轉強，人民幣亦不會大幅暴跌；相反，如果美元就此走弱，不排除客盤集中逢高結滙，推動人民幣一波走升。

國家統計局公布，中國7月居民消費價格指數(CPI)按年升2.1%，較6月的1.9%，上升0.2個百分點，高於市場預期。