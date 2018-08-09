國家外滙管理局公布，以人民幣計，今年第二季，境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入221.37億元，流出165.15億元，淨流入56.22億元；中國境內金融機構對境外直接投資流出225.75億元，流入90.1億元，淨流出135.65億元。
按美元計值，第二季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入34.7億元，流出25.89億元，淨流入8.81億元；中國境內金融機構對境外直接投資流出35.39億元，流入14.12億元，淨流出21.27億元。
今日 15:36 中國財經
國家外滙管理局公布，以人民幣計，今年第二季，境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入221.37億元，流出165.15億元，淨流入56.22億元；中國境內金融機構對境外直接投資流出225.75億元，流入90.1億元，淨流出135.65億元。
按美元計值，第二季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入34.7億元，流出25.89億元，淨流入8.81億元；中國境內金融機構對境外直接投資流出35.39億元，流入14.12億元，淨流出21.27億元。
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