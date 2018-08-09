中國財經

A股反彈，上證指數扭轉昨日挫近1.3%的頹勢，今日收漲1.8%，2800點關口得而復失。兩市成交合計增逾13%至3471億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開14點，早段止跌回升，其後升幅不斷擴大，一度重上2800點關口，高見2801點，漲57點或2.1%，收市報2794點，漲50點或1.83%，最低見2726點，跌17點或0.65%，成交1510.8億元。

深成指亦低開高走，收報8752點，漲252點或2.98%，最高見8797點，漲298點或3.51%；低見8460點，跌38點或0.46%，成交1959.79億元。

滬深300指數報3397點，漲83點或2.5%；創業板指數報1497點，漲49點或3.44%。

分析師表示，大市本身存在超跌反彈的動能，而證監會表態將推動重組及併購，以及國家成立科技領導小組，均給科技股及中小型股帶來反彈契機，今日一開市，中小型股率先反彈並引發更多股份響應，大市扶搖直上。

各板塊全線上揚，電子訊息股漲逾4%；半新股漲逾3%；金融股漲逾2%；有色金屬、化工、電力、鋼鐵、房地產、煤炭股漲逾1%；水泥、石油股亦靠穩。

國家統計局公布，中國7月居民消費價格指數(CPI)按年升2.1%，較6月的1.9%，上升0.2個百分點，高於市場預期。

另外，中國商務部昨晚公布，經調整的對美國輸華商品加徵關稅商品清單二，自本月23日12時01分起實施加徵25%關稅，以回應美國的關稅措施。