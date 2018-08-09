中國財經

中國首部《電子競技場館運營服務規範》標準據報昨日發布。

內地媒體報道，該標準是受文化和旅遊部委託，由中國互聯網上網服務行業協會提出並歸口的首部涉及電子競技場館管理與服務的團體標準，標準由聯盟電競牽頭起草。目前，這一標準已經文化和旅遊部向國家標準化管理委員會申請國家標準立項。

伽馬數據發布的《2018年電子競技產業報告》顯示，中國電子競技產業高速增長軌道，今年市場規模將逾880億元人民幣。電競用戶規模達到2.6億人，幾乎佔到全國總人口的20%。