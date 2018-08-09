訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:12 中國財經

內地發布首部電競場館運營規範

放大圖片

中國首部《電子競技場館運營服務規範》標準據報昨日發布。

內地媒體報道，該標準是受文化和旅遊部委託，由中國互聯網上網服務行業協會提出並歸口的首部涉及電子競技場館管理與服務的團體標準，標準由聯盟電競牽頭起草。目前，這一標準已經文化和旅遊部向國家標準化管理委員會申請國家標準立項。

伽馬數據發布的《2018年電子競技產業報告》顯示，中國電子競技產業高速增長軌道，今年市場規模將逾880億元人民幣。電競用戶規模達到2.6億人，幾乎佔到全國總人口的20%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。