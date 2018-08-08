今日 00:22
中國財經
本港周三晚上11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8328元，較周二夜市收盤上漲4點子。
沙中線醜聞 政府下令港鐵炒5高層
今日信報
俄媒：「帶路」激起中亞反華
強勢股回勇 內房見好沽
陸文
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【信報月刊】色弱畫家汪廷謙：藝術救治人生
人幣反彈救大市 滙控季績欠驚喜
恒昇
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BoJ cuts chances for medium-term ‘big bang’ yen rally
Daiju Aoki｜ EJ Insight
Surkus登陸香港配對活動 活用大數據 扮演中介人
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亞洲股市已計入關稅衝擊
胡一帆
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財富管理
中國同步向美160億美元商品加徵關稅
中國財經 ｜ 昨日 20:34
騰訊力撐 港股三日彈682點
港股直擊 ｜ 昨日 17:28
滙豐銀行下周一起調高按揭息率
香港財經 ｜ 昨日 21:44
中國鐵塔本月22日納入MSCI中國股票指數
香港財經 ｜ 昨日 17:23
午後仍升逾百點 銀娛港交所績後造好
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中銀香港下周一起調高按揭息率
香港財經 ｜ 昨日 20:17
銀娛續就菲國項目與政府溝通 冀達三贏
香港財經 ｜ 昨日 16:35
恒指曾倒跌18點 領展創新高
港股直擊 ｜ 昨日 15:11
Now TV客戶可收看歐洲足球五大聯賽
香港財經 ｜ 昨日 15:41
調查:逾七成中小企涉足海外出口貿易
香港財經 ｜ 昨日 15:01
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