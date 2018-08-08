訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:34 中國財經 國際財經

中國同步向美160億美元商品加徵關稅

放大圖片

國務院關稅稅則委員會發布公告，決定對原產於美國約160億美元進口商品加徵關稅。

商務部公布，經調整的對美國輸華商品加徵關稅商品清單二，自本月23日12時01分起實施加徵25%關稅。

商務部新聞發言人指，美方決定自8月23日起對160億美元中國輸美產品加徵25%的關稅，又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法。

發言人指出，為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不作出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加徵25%的關稅，並與美方同步實施。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。