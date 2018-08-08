中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升24點子，中段一度逼近6.8，高見6.8008。

人民幣兌美元在岸價收報6.8316，較上日下午4時30分收報6.8340，升24點子或0.04%；較晚上11時30分最後成交價6.8278，走弱38點子。

離岸價(CNH)亦曾升破6.81，高見6.8061，截至香港時間下午5時42分，離岸價報6.8390，在岸價報6.8379。

官方今日開出的中間價報6.8313，較上交易日6.8431，上調118點子或0.17%。

交易員指出，中國最新公布的7月貿易數據對滙市影響有限，僅短暫拉升滙價；中美貿易戰再度升級提振市場購滙情緒，但有些自營忌憚監管繼續出手，部分美元多頭離場，短期人民幣或維持寬幅上落。

另有交易員認為，監管層不會在雙邊滙率上採取守住某個具體點位，若美滙指數再度轉強，人民幣亦會反覆走弱；關鍵是保持人民幣滙率指數在92附近基本穩定，減少貶值情緒預期的單邊押注。

美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，自本月23日起，將對價值160億美元(1248億港元)中國進口貨徵收25%關稅。連同上月初的340億美元徵稅措施，將合共有約500億美元中國貨，被華府徵收25%關稅，涉及貨品種類由原先的284種，減至279種，但最大的類別半導體仍在清單上。

另外，內地海關總署今早公布，以人民幣計，中國7月出口按年增長6%，略勝市場預期增5.6%；進口增長20.9%，優於預期增12.5%。貿易順差1769.6億元。