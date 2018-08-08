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今日 17:19 中國財經

平安證券夥平安銀行力推ABS

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平安證券與平安銀行聯合發布供應鏈金融應收賬款資產支持證券(ABS)藍皮書，截至6月底，滬深證交所發行的供應鏈ABS累計122單，規模超過1100億元(人民幣‧下同)，其中，平安證券作為管理人發行的規模超過300億元，市場佔有率約30%。

目前平安證券已將供應鏈ABS的核心企業拓展至基建、傳媒、能源、汽車、新經濟等行業和領域，並積極與平安銀行的供應鏈應收賬款服務平台-SAS系統合作，開展基於SAS-ABS的探索和創新，服務更多中小微企業。

平安證券投資銀行事業部董事總經理、資產證券化業務負責人李朋指出，公司認為可以運用供應鏈金融思維，將中小微企業持有的核心企業優質應收賬款資產進行證券化，並通過交易所來備案和發行，拓寬投資者群體。

至7月底，平安證券擔任管理人獲批待發的供應鏈ABS額度共計879億元，監管在審的供應鏈ABS規模共計200億元，總規模達1079億元。

藍皮書指出，供應鏈ABS進一步發展的空間十分巨大，中國僅規模以上工業類企業去年末應收賬款餘額已達13.5萬億元，且近年來呈遞增趨勢，近5年複合增長率達10.4%。

同時，應收賬款賬期在不斷拉長，規模以上工業類企業應收賬款周轉次數從2012年的12.1次，下降至2017年的9.1次。

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