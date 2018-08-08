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今日 16:28 中國財經

知乎完成21億融資 騰訊跟投

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內地互聯網知識分享平台知乎創始人兼CEO周源公布，該公司已完成2.7億美元(約21.06億港元)的E輪融資。

內地傳媒引述知情人士指出，在是次融資後，知乎的估值為24億美元(約187.2億港元)。領投方為尚珹資本，而騰訊(00700)、高盛、陽光保險、今日資本和光源資本選擇跟投。其中，騰訊早在C輪及D輪融資已參與。

該公司將加快知識內容平台的建設，加大在人工智能(AI)技術、內容生態、知識服務和商業化等多個方面的投入。目前知乎的註冊用戶已經達1.8億人。

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