中國財經

美國落實向160億美元中國貨加徵關稅，內地股市收挫，上證指數扭轉昨日漲2.7%的強勢，今日回吐1.3%，深成指更挫2%。兩市成交合計縮減3053億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開8點後窄幅上落，午後跌幅不斷擴大，收市報2744點，挫35點或1.27%，最多挫38點或1.38%，低見2741點；最多升不足1點或0.02%，高見2779點，成交1399.7億元。

深成指亦低開低走，收報8499點，挫174點或2.02%，最低見8498點，挫175點或2.03%，成交1653.79億元。

滬深300指數報3314點，挫54點或1.61%；創業板指數報1447點，挫31點或2.14%。

分析師表示，雖然大市昨日展開技術性反彈，但市場情緒修復並沒有那麼快，早段滬指低開，相當多短線獲利盤湧出，大市重回弱勢調整，昨日反彈成果回吐近半。

各板塊普遍受壓，半新股挫逾5%；金融、化工股挫逾1%；房地產、煤炭、有色金屬、電力股偏軟；水泥、石油股則漲逾1%；鋼鐵股靠穩。

美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，8月23日起，將對價值160億美元(1248億港元)中國進口貨徵收25%關稅。連同上月初的340億美元徵稅措施，將合共有約500億美元中國貨，被華府徵收25%關稅，涉及貨品種類由原先的284種，減至279種，但最大的類別半導體仍在清單上。

另外，內地海關總署公布，以人民幣計，中國7月出口按年增長6%，略勝市場預期增5.6%；進口增長20.9%，優於預期增12.5%。貿易順差1769.6億元。