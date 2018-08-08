中國財經

台灣股市高收，加權指數收報11075點，升91點或0.84%。

台股今早高開42點，其後升幅擴大，重上11000點關口，高見11095點。其中，紡織股漲1.99%，泥窯股漲1.46%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股造好，其中道指連漲3日，創逾5個月新高，納指亦連升6日，因美股企業次季盈利表現強勁，令投資者對經濟前景更有信心，暫時拋下對全球貿易摩擦升級的憂慮。

個股方面，重磅股台積電漲2.48%，大立光升0.9%，聯發科升0.73%，鴻海亦升0.71%。