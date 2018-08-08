中國財經

國家發改委和央行等五部委下發「2018年降低企業槓桿率工作要點」的通知，要求建立健全企業債務風險防控機制，建立國有企業資產負債約束機制，區分不同行業、企業類型設置資產負債率預警線和重點監管線。

通知稱，要科學評估超出預警線和重點監管線國有企業的債務風險狀況，根據風險大小程度分別列出重點關注和重點監管的企業名單，明確其降低資產負債率的目標和時限。

同時要加強金融機構對企業負債的約束，限制高負債企業過度債務融資；分行業、分地區定期對企業槓桿率和債務風險進行動態監測，對高負債高風險企業建檔監控，做好風險防範預案。

明確國有企業資本補充的條件、標準和資金渠道，支持國有企業通過增加資本積累、增資擴股、引入戰略投資者、市場化債轉股等方式多渠道籌集資本、降低企業資產負債率。規範使用混合型權益融資工具，防止虛假降槓桿。

在深入推市場化法制化債轉股方面，支持符合條件的銀行、保險機構新設實施機構。研究推動私募股權投資基金更多參與市場化債轉股；支持符合條件的金融類實施機構發行專項用於市場化債轉股的金融債券籌集資金。

在加快推動「殭屍企業」債務處置方面，將完善「殭屍企業」債務處置政策體系，落實好有利於「殭屍企業」出清的稅收政策。完善依法破產體制機制，開展破產法規修訂前期研究，適時提出修改企業破產法。

通知提出要完善降槓桿配套政策，對降槓桿及市場化債轉股所涉的 IPO、定向增發、可轉債、重大資產重組等資本市場操作，提供適當監管政策支持。