中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.86，低見6.8661後回穩，收市升80點子，連續兩日上升。

人民幣兌美元在岸價收報6.8340，較上日下午4時30分收報6.8420，升80點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價6.8519，走強179點子。

離岸價(CNH)更一度跌破6.87，低見6.8760，截至香港時間下午5時44分，離岸價報6.8409，在岸價報6.8288。

官方今日開出的中間價報6.8431，較上交易日6.8513，上調82點子或0.12%。

交易員指出，市場繼續消化人民銀行此前推出穩定滙率的舉措，目前機構推低人民幣意願有所降低，結購滙整體趨向均衡，尤其是客盤方面的遠購減少，亦一定程度減輕即期購滙的壓力，新出爐的7月外儲數據小增料增加市場對人民幣信心。

另有交易員認為，近兩個月，人民幣滙率連續調整後，監管層僅祭出一個舉措，足見監管態度仍很淡定，若後續滙價表現繼續非理性，則可能遭遇更多維穩舉措；但監管出手不代表滙價就一定要穩定在某個點位，也不意味滙率就此轉勢。未來偏強美元以及中美貿易戰等外部風險仍在，人民幣滙率料仍承壓。

人民銀行公布，中國7月外滙儲備31179.46億美元，按月增加58.17億美元，高於市場預期的31070億美元。外滙管理局預計，外滙儲備規模未來將在波動中保持總體穩定。