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中國保利集團據報有意收購鋼琴製造商Steinway。

外電引述消息人士透露，保利集團正處於考慮提出收購價的初步階段，但也有可能會出現其他競購者。

目前，Steinway由對沖基金名宿約翰保爾森(John Paulson)控制。