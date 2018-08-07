內地股升幅進一步擴大至逾2%。
上證指數現報2767點，漲62點或2.29%，最高見2769點，漲64點或2.37%，成交1217.51億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8633點，漲210點或2.5%，高見8634點，漲212點或2.52%，成交1413.14億元。
滬深300指數報3354點，漲80點或2.47%；創業板指數報1476點，漲35點或2.46%。
各板塊全線走高，石油、半新股漲逾4%；化工、水泥、有色金屬、鋼鐵、金融、煤炭、房地產股漲2%；電力股亦漲逾1%。
今日 14:31 中國財經
內地股升幅進一步擴大至逾2%。
上證指數現報2767點，漲62點或2.29%，最高見2769點，漲64點或2.37%，成交1217.51億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8633點，漲210點或2.5%，高見8634點，漲212點或2.52%，成交1413.14億元。
滬深300指數報3354點，漲80點或2.47%；創業板指數報1476點，漲35點或2.46%。
各板塊全線走高，石油、半新股漲逾4%；化工、水泥、有色金屬、鋼鐵、金融、煤炭、房地產股漲2%；電力股亦漲逾1%。
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