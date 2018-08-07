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今日 14:51 中國財經

流動性傳導受阻 馬駿倡完善定向降準

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人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿表示，央行將流動性注入銀行體系後，受到資金供求雙方意願和能力的制約，信用擴張受到供求多重約束，金融體系有錢亦難以運用出去，也難以用到最需要的地方。

從資金需求上看，受清理規範地方政府債務、房地產市場調控、環保督查等影響。供應方面，監管和問責全面加強，導致資本市場風險偏好下降，地方政府、金融機構尤其是銀行分支機構和信貸人員積極性下降。

此外，受金融機構不得向地方政府融資以及資本、流動性等監管約束，表外資產回表「轉不回、接不住」，在建、續建項目資金鏈可能斷裂。

馬駿強調，由於金融機構和金融市場風險偏好下降，中小企業、民營企業和環保企業在這一輪調整過程中融資難度明顯上升，一些民營企業被迫尋找國企合資以獲得融資和享受「隱性擔保」。

他提出，應繼續疏通貨幣政策傳導機制，提高「結構性去槓桿」的精準度。此外，馬駿還提出，應考慮進一步完善定向降準和MPA的措施，加強對這些企業的再貸款、擔保和貼息的力度，支持中小企業集合債的發行，適度擴大貸款抵押品範圍，進一步明確資管新規的過渡期安排。

此外，馬駿還提到，從中長期來看，還需要推進一些體制機制改革，包括解決國有企業隱性擔保、剛性兌付的問題。

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