中國財經

A股午後維持升幅1%。

上證指數現報2746點，漲41點或1.54%，最高見2748點，漲43點或1.59%，成交829.23億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8560點，漲137點或1.63%，高見8565點，漲142點或1.69%，成交975.25億元。

滬深300指數報3326點，漲53點或1.63%；創業板指數報1465點，漲24點或1.7%。

各板塊全線上升，石油、半新股漲逾4%；水泥股漲2%；化工、金融、鋼鐵、房地產、煤炭股漲逾1%；有色金屬、電力股靠穩。