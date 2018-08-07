中國財經

內地股市開市靠穩，上證指數扭轉昨日挫1.3%的頹勢，今日高開6點。

上證指數開市報2711點，升6點或0.24%；現報2721點，升16點或0.6%。

深成指開市報8453點，升30點或0.36%；現報8483點，升60點或0.72%。

滬深300指數開市報3284點，升11點或0.36%；創業板指數開市報1445點，升4點或0.33%。

各板塊普遍走高，半新股漲2%；石油股漲逾1%；煤炭、金融、化工、房地產、有色金屬、鋼鐵、電力、水泥股靠穩；供水供氣、印刷包裝股則偏軟。