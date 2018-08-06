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英國恐硬脫歐 鎊滙創11個月低位

英國國際貿易大臣早前披露，有六成機會在無協議下脫歐，拖累英鎊曾跌穿1.3美元，創11個月低位。

特朗普7日起恢復對伊朗制裁

美國白宮公布，7日起恢復對伊朗實施首階段制裁，涉及黃金、鋼鐵及汽車等領域，針對能源和石油等制裁則在11月5日恢復。

Facebook夥銀行 Messenger拓金融服務

《華爾街日報》報道，Facebook要求多間銀行提供客戶數據，以開拓金融服務功能，包括將資料應用於Messenger通訊工具。

fb抽高逾4% 納指「五連升」

投資者評估美中貿易糾紛帶來的負面影響，美股周一早段曾挫81點，中段受惠fb股價造好，最多倒升77點，收市反彈39點；標指漲0.35%；納指攀升0.61%，並以全日最高位收報7859點。

外圍焦點簡訊

￭ ICE美滙指數尾段升0.3%至95.370。

￭ 紐約12月期金收跌0.4%，報每盎斯1217.70美元。

￭ 紐約期油收升52美仙，報每桶69.01美元；布蘭特期油升54美仙。

￭ 美國肉食商泰森(Tyson)警告貿易戰具威脅，市場價格或受壓。

￭ 德國股市收跌0.14%；英股微升0.06%，滙控(00005)業績後倫敦股價跌約1%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）報6.8657元，較上周五紐約尾盤跌167點子。

艾維朗:香港電訊擬申請虛擬銀行牌照

香港電訊(06823)董事總經理艾維朗表示，集團擬申請虛擬銀行牌照，已擬定相關商業計劃。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27867點，較港收市高48點。

￭ 夜市期指收報27835點，升107點，較昨日恒指收市高水15點。

￭ 中鐵(00390)作價116.54億元人民幣，全購四間下屬公司，以發行A股支付。

￭ 碧桂園(02007)預期中期盈利按年增長不低於五成。

￭ 吉利汽車(00175)首7個月總銷量88.69萬部，按年增長約43%。

￭ 廣發証券(01776)首7個月淨利潤按年跌21.38%。

￭ 香港電訊(06823)中期溢利按年跌12.67%，派息按年增3.56%。

￭ 恒大(03333)發盈喜，預期半年淨利潤按年大增

￭ 上海君實生物擬發行H股在港主板上市；微盟(Weimob)擬在本港主板上市。

￭ 地政總署資料顯示，7月共有8個新盤申請預售，涉及5465伙。

￭ 香港中華總商會會長蔡冠深：中美貿易戰令內地設廠的港商大受打擊，希望港府提供資助。