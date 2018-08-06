中國財經

人民銀行重新徵收外滙風險準備金，人民幣兌美元在岸價(CNY)上揚，一度逼近6.8關口，高見6.8010，收市升200點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.8420，較上日下午4時30分收報6.8620，升200點子或0.29%；較晚上11時30分最後成交價6.8288，走弱132點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升穿6.83，高見6.8246，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.8528，在岸價報6.8443。

官方今日開出的中間價報6.8513，較上交易日6.8322，下調191點子或0.28%，續創2017年5月底以來最弱。

交易員指出，人民銀行調升遠期售滙風險準備金率向市場傳遞維穩訊號，但強勢美滙及中美貿易戰升級等均施壓人民幣，且市場仍在博弈並試探監管底線，短期料仍易跌難升。

另有交易員認為，人行推出逆周期調控舉措短期料緩和做淡情緒，不過本輪人民幣大跌從市場運行機制看仍屬合理反應，而客盤購滙情緒並沒有失控。也有市場人士猜測，監管出手或意味市場看淡壓力在上升，若後期美元續漲，逆周期政策料會持續出台；人民幣或續承壓，但失控可能性並不大。

人民銀行上周五(3日)宣布，今日起將銀行的遠期售滙業務外滙風險準備金率由0上調至20%。人行參事盛松成相信，人民幣兌美元不會跌穿7算，因為是重要心理關口，且中美都不希望人民幣大幅貶值，亦不存在所謂的均衡滙率，因這屬於事後概念。