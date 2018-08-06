中國財經

上證指數早段回穩，現升3點，深成指則跌25點。

上證指數現報2743點，升3點或0.12%，最高見2760點，升20點或0.73%，成交547.52億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8576點，升25點或0.3%，低見8481點，挫120點或1.4%，成交647.94億元。

滬深300指數報3322點，升7點或0.22%；創業板指數報1473點，跌8點或0.55%。

各板塊普遍疲軟，半新股挫逾1%；有色金屬、鋼鐵、房地產、石油、電力、化工股偏軟；水泥、金融、煤炭股靠穩。