中國財經

內地股市開市下滑，上證指數延續上周五(3日)下跌1%勢頭，今日低開3點。

上證指數開市報2736點，跌3點或0.14%；現報2734點，跌5點或0.2%。

深成指開市報8582點，跌19點或0.23%；現報8574點，跌27點或0.32%。

滬深300指數開市報3312點，跌2點或0.07%；創業板指數開市報1471點，跌10點或0.69%。

各板塊幾乎全線走軟，半新股挫逾1%；石油、鋼鐵、有色金屬、水泥、電力、化工、房地產股偏軟；僅得金融、煤炭股靠穩。