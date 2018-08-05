中國財經

海通證券(06837)分析師姜超認為，內地企業融資困難，與融資總量關係不大，反而是融資結構出現問題。

他續指，中國目前經濟問題並非去槓桿，而是政府主導經濟力量大幅上升，令資金大量流入國企和政府部門，而民企獲得資金較少，形成「國進民退」的情況。

姜超認為，中國未來應該堅定不移去槓桿，把土地財政轉向存量房地產稅，同時亦需降低地價和房價，減輕企業和居民非稅負擔。此外，政府亦需加大減稅力度，鼓勵企業進行高端制造業或環保投資，增加居民消費能力。